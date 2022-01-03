Ünlü şarkıcı hemcinsi olan oyuncu sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı - Haberler Magazin
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Ünlü şarkıcı hemcinsi olan oyuncu sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı

Ünlü şarkıcı hemcinsi olan oyuncu sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bugüne kadar 3 albüm ve 1 EP yayınlanayan ve Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Cher Lloyd ve birçok isme parça veren dünyaca ünlü Amerikalı LP, hemcinsi sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

LP olarak bilinin Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Laura Pergolizzi, hemcinsi aşkıyla ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Yeni yılın ilk dakikalarında LP, sevgilisi Meksikalı Julieta Grajales ile karesini Instagram'dan yayınladı.

Köpekleriyle poz veren çiftten şarkıcı poza, "Mutlu yıllar" yazarak, kalp emojisi koydu. Oyuncu Julieta Grajales, daha önce LP ile ilgili paylaşımları sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. İkili, hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Ünlü şarkıcı hemcinsi olan oyuncu sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı

Ünlü şarkıcı hemcinsi olan oyuncu sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı

Ünlü şarkıcı hemcinsi olan oyuncu sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı

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