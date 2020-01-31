Ünlü şarkıcı hayalindeki erkeği tarif etti
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Ünlü şarkıcı hayalindeki erkeği tarif etti

Uzun zamandır hayatında kimse olmadığını söyleyen şarkıcı İzel, hayalindeki erkeği tarif etti

31.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:41
Ünlü şarkıcı hayalindeki erkeği tarif etti

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Çeliköz, önceki gün City's 'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, hayatında tek eksik olan şeyin aşk olduğunu söyledi.

'Beni sevsin yeter'

Yakın arkadaşı Hakan Verbiç ile sevgili yazılmasından dolayı kısmetinin kapandığını açıklayan İzel, "Hayatımda tek eksik aşk. Aşık olmak istiyorum. Hakan'la arkadaşız. Ama her seferinde sevgili yazılıyor. Böyle olunca da kısmetim kapanıyor. Aradığım bir erkek özeliği yok. Eskiden özellikler arardım "genç olsun, yakışıklı olsun" diye. Şimdi öyle bir arayışta değilim. Kendisinden aradığım tek şey sadece beni sevsin yeter" dedi.& ;

Şarkıcı, diyet yaparak 15 kilo verdiği, 10 kilo daha vereceğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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