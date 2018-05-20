Ünlü Şarkıcı Hadise Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; 4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, yakın arkadaşı organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan bilet almak isteyince dolandırıldı.

TEK TÜRK OLMUŞTU

Hadise, İngiliz Moda Ödülleri törendeki kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. Çünkü 5 bin pound'a (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrendi.

İngiliz Moda Ödülleri

DOLANDIRILDI

Şarkıcı arkadaşından makbuz istedi ancak Sadıkoğlu vermek istemedi. Bunun üzerine harekete geçen Hadise, "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu.