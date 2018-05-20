Ünlü Şarkıcı Hadise Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı
Ünlü şarkıcı Hadise, İngiliz Moda Ödül törenini izlemek için yakın arkadaşından 1,500 pound'luk bileti 5 bin pound'a alınca davalık oldu.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; 4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, yakın arkadaşı organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan bilet almak isteyince dolandırıldı.
TEK TÜRK OLMUŞTU
Hadise, İngiliz Moda Ödülleri törendeki kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. Çünkü 5 bin pound'a (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrendi.
DOLANDIRILDI
Şarkıcı arkadaşından makbuz istedi ancak Sadıkoğlu vermek istemedi. Bunun üzerine harekete geçen Hadise, "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu.
YORUMLAR (5)
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gencecik yaşta kızın başına cıkacaklarCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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BAŞININ SADAKASI OLSUN. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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bu kadın ölünce rahmet okunmaz.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Hep böyle olmaz mı. . !Yabancıdan alışveriş yapmayım, dost olsun yakınım olsun hem beni kandırmaz hemde yakınım olan kazanır deriz, her defasında hiç şaşmaz, taş uzaktan gelmez. !Ne demişler arkadaşın yada akraban ile ye iç ama alış veriş yapma. . . Kulağına küpe olsun.Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Dost kazigi yemis.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır