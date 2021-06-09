Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs aşısı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyenlerin aşı olabileceklerini açıklamasının ardından harekete geçen şarkıcı Gülşen, hemen aşı randevusu aldı. Bugün aşı yaptıran şarkıcı, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Darısı tüm çalışma arkadaşlarımıza. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir" dedi.

Dün Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğini duyurmasının ardından ünlü isimler peş peşe randevu almaya başladı. Bunların başında da şarkıcı Gülşen geldi.

"UMARIM ZOR GÜNLER BİTMEK ÜZEREDİR"

Bugün koronavirüs aşısı yaptıran Gülşen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir."

"SAHNELERİMİZE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

"1,5 yıldır devam eden, müziğin, tiyatroların sustuğu, hiç bir sanat dalının icra edilemediği hatta yok sayıldığı, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiç bir yardım görmeden bu günlere geldiği (ya da ne yazık ki gelemediği) sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi. Bir an evvel yaraların sarılması için, (bunu tüm sektörümüz adına söylüyorum) çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı. Şifa olsun, çok güzel olsun her şey."