Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
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Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde verdiği konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir gün öncesinden yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde verdiği konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir gün öncesinden yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Karamürsel Balık Festivali'ni ünlü sanatçı Gökhan Tepe'nin katılımıyla gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen festival kapsamında Ereğli Hürriyet Caddesi Liman yanında düzenlenen etkinlikte sahne alan ünlü şarkıcı en sevilen şarkılarını seslendirerek alanı dolduran müzikseverlere 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir gün önceden yaşattı. Vatandaşlar da Gökhan Tepe'nin şarkılarına eşlik etti. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve binlerce müziksever katıldı. Öte yandan Festival kapsamında saat 13.00 ile 17.00 arasında binlerce kişiye, Ereğli Sahili İskele Meydanı'nda ızgarada pişirilmiş balık ekmek ikram edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yoğun programı nedeniyle programa katılamadığını belirten Başkan Vekili Yaşar Çakmak, vatandaşlara Büyükakın'ın selamını iletti.

Karamürsel-Ereğli Balık Festivali etkinlikleri 31 Ağustos Salı günü devam edecek. Karamürsel İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlilerinin akşam namazının ardından Ereğli İskele Meydanı'nda okuyacağı dualar eşliğinde, balıkçı tekneleri denize açılacak. Balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte aileleri, yakınları ve sevdikleri tarafından 'rastgele' denilerek denize uğurlanacak. 1 Eylül Çarşamba günü ise sabah namazının ardından Ereğli Balık Hali'nde mezat açılışı gerçekleşecek. - KOCAELİ

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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