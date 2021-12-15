Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu - Haberler
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Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Genel

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.

BALIKESİR (İHA) - Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

BALIKESİR - İzmir- İstanbul otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi. Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün daha sonra tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu

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İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

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