Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede yere kapaklandı - Haberler
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Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede yere kapaklandı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Cizreli Mehmet ile yaptığı düet ile Türk halkının sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Anne Marie, Londra'daki Brit ödülleri töreninde sahneye çıktı. Özel bir koreografi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı, merdivenlerden inerken ayağı kayınca yere kapaklandı.

Yıllar önce Cizreli Mehmet isimli fenomen ile bir uygulama üzerinden düet yapan ve sonrasında buluşan Anne Marie, Londra'daki O2 Arena'da birçok yıldızın katılımı ile düzenlenen görkemli Brit Ödülleri töreninde sahne aldı. Ancak şarkıcı konserinde talihsiz bir kaza yaşadı.

SAHNEDE YERE KAPAKLANDI

Tören için özel bir koreografi hazırlayan şarkıcı, içinde bulunduğu kutunun kapağı açılınca merdivenlerden inmeye çalıştı. Şarkı söyleyerek inmeye çalışan şarkıcı, dengesini kaybedince yere düştü. Acısına rağmen şarkısına devam eden ünlü isim, hiçbir şey olmamış gibi konserini tamamladı.

Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede yere kapaklandı

"ZATEN SOL BİLEĞİME İHTİYACIM YOKTU"

Konserden sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaparak düşmesine gönderme yapan şarkıcı, "Zaten sol bileğime ihtiyacım yoktu" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede yere kapaklandı

Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede yere kapaklandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Anne Marie, Magazin, Haberler

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