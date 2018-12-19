Ünlü Şarkıcı Anca Pop, Boğularak Hayatını Kaybetti
Romanya-Kanada kökenli şarkıcı Anca Pop, arabasının Tuna Nehri'ne uçması üzerine boğularak hayatını kaybetti.
Yeni yıl öncesi ailesini ziyaret için yola çıkan Romanya-Kanada kökenli şarkıcı Anca Pop, arabasının nehre düşmesiyle hayatını kaybetti.
TUNA NEHRİ'NDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Yeni yıl öncesi ailesini ziyaret için yola çıkan genç şarkıcının kız kardeşi kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdi. Anca Pop'u bulmak için seferber olan polis Romanya'daki Tuna Nehri'nde bir aracın düştüğünü ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda sudan şarkıcının cansız bedeni çıkarıldı.
GORAN BREGOVIC İLE TANIŞINCA HAYATI DEĞİŞTİ
Müzik hayatına 2004 yılında başlayan şarkıcının hayatı, 2008 ünlü sanatçı Goran Bregovic ile tanışması ve albümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti. Ünlü şarkıcının özellikle Japonya'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyordu.
-
tuna neri sen sen yaniyorum ben benCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Genç bi sanatçı acı bi şekilde hayatını kaybediyor, bizimkiler kadın cennete mi gidecek cehenneme mi onu tartışıyor. Sanane be adam, cehenneme giderse senin ateşin mi azalacak, gerizekalı. . . Toprağı bol olsun, üzüldük insan olarak. . .Cevap Yaz 23 5 Yayından Kaldır
-
her.canlı.olumu.tadacakCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsunCevap Yaz 9 8 Yayından KaldırBAY GERGİN : Ali ünver müslüman olmayana rahmet okunmaz3 Yayından Kaldır