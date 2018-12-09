Ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki, Gözyaşlarına Boğuldu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, gözyaşlarını tutamadı.

"MUTLULUĞUN DİBİNİ TATTIM"

Aleyna Tilki yaptığı konuşmada, "Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım. Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olamak istediğimde kendime o karakteri yarattım." ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIYLA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Genç sanatçı Aleyna Tilki, Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vurdu. Sahneye çıkan ve unutulmaz bir performans sergileyen Aleyna Tilki, burada yerli ve yabancı şarkıları seslendirdi. Nirvana'nın meşhur şarkısı Smells Like Teen Spirit'i seslendiren Tilki, sosyal medyaya damga vurdu.