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Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi Sivaslı ünlü arabesk pop sanatçısı Serkan Kaya'nın vefat eden babası memleketi Sivas'ta toprağa verildi Sivaslı ünlü arabesk sanatçısı Serkan Kaya'nın vefat eden babası memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

SİVAS (İHA) - Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Sivaslı ünlü arabesk pop sanatçısı Serkan Kaya'nın vefat eden babası memleketi Sivas'ta toprağa verildi

SİVAS - Sivaslı ünlü arabesk sanatçısı Serkan Kaya'nın vefat eden babası memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Antalya'da bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şakir Kaya için memleketi Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Kent merkezi Yukarı Tekke Mezarlığı Ay yıldız camide düzenlenen namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ünlü sanatçının babası için, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının bitmesiyle ünlü sanatçı babasının tabutunu sırtlayarak cenaze aracını götürdü. Ardından Şakir Kaya, Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

Ünlü sanatçının acı günü, babası toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri

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