Ünlü sanatçılardan Hıdırellez klibi
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Ünlü sanatçılardan Hıdırellez klibi

Ünlü sanatçılardan Hıdırellez klibi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ünlü sanatçılar Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş, Lüleburgaz Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hıdırellez klibinde biraraya geldi. Sevilen sanatçılar baharın müjdeleyen hıdırellez birbirinden güzel şarkılarla seslendirdi.

Lüleburgaz Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle tam kapanmanın uygulandığı hıdırıllezi sosyal medya hesaplarından yayınladığı unutulmaz bir kliple kutladı. Bu kapsamda ünlü ve sevilen sanatçılar Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş çevrim içi platformlar üzerinden biraraya gelerek birbirinden neşeli şarkıları seslendirerek hıdırellezi kutladı. Yaklaşık 14 dakikalık video Lüleburgaz Belediyesi'nin Youtube, Facebook, İnstagram, Twitter ve Telegram hesaplarından paylaşıldı. Video kısa sürede çok kişi tarafından beğenildi.

"Tüm dilekleriniz gerçek olsun"

Vatandaşların salgın tedbirleri kapsamında eve kapandığı bugünlerde bir nebze olsun hayatlara neşe katmak için çekilen video belediyenin hesaplarından "İçimizi ısıtan güneşin enerjisi, içimize çektiğimiz baharın kokusu yarınlar için umudumuz olsun" şeklinde paylaşıldı.

Kaynak: Bültenler

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