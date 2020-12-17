Son dakika haberleri: Ünlü sanatçı Bingöl 'Kalenin Altın Çocukları' ile buluştu

Son dakika haberine göre Ünlü sanatçı Bingöl 'Kalenin Altın Çocukları' ile buluştu Yavuz Bingöl: "Sanatla temas eden çocuklardan ne terörist olur ne canlı bomba olur" "Pandemi dönemi her kesim açısından zor fakat müzisyen kesimi açısından daha zor" Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Altındağ Belediyesi'nin başlatmış...

Ünlü sanatçı Bingöl 'Kalenin Altın Çocukları' ile buluştu

Yavuz Bingöl: "Sanatla temas eden çocuklardan ne terörist olur ne canlı bomba olur"

"Pandemi dönemi her kesim açısından zor fakat müzisyen kesimi açısından daha zor"

ANKARA - Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Altındağ Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Kalenin Altın Çocukları' projesi kapsamında çocuklar ile bir araya geldi.

Çocukları toplumsal hayata katmak ve onların iyi şartlar altında yetişmesi için Altındağ Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Kalenin Altın Çocukları' projesi kapsamında, Yavuz Bingöl çocuklar ile bir araya geldi. Ulucanlar Cezaevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bingöl, çocuklar ile birlikte şarkılar söyledi, sohbet etti ve çocukların hazırlamış olduğu tiyatro oyununu izledi.

Müziğe başladıktan sonra hayatının değiştiğini ifade eden Bingöl, "Benim babam eski askerdir. Çocukluğumda 6-7 yaşlarındayken babamın resimlerine bakıp asker olacağım diyordum. 7 Yaşındayken annem elime bağlamayı verince bağlamada Aşık Veysel'i buldum. Ondan sonra bütün hayatım değişti. 12 yaşındayken de Ankara Devlet Konservatuvar sınavlarını kazandım. Piyanoya temas ettim, Chopin'i, Bach'ı buldum. O yüzden ruhunuzun kanatlanmasını istiyorsanız mutlaka müziği hiç bırakmayın. Ülkemizde otuz yıldır kırk yıldır terör var. Birçok insanımızı teröre kurban verdik o yüzden çok önemsiyorum. Sanatla temas eden çocuklardan ne terörist olur, ne canlı bomba olur, ne şiddet yanlısı çocuk olur o açıdan çok önemli buluyorum" açıklamalarında bulundu.

Etkinlik sonrası 'Kalenin Altın Çocukları' projesiyle ilgili görüşleri sorulan ünlü sanatçı Bingöl şunları kaydetti:

"Başkanım buradaki çocuklarla çok güzel bir sanat grubu oluşturmuş. Hem tiyatro hem müzik birçok alanda. Ben de böyle başkanların hastasıyım. Çağrılan yere gidiyorum çünkü çok önemli buluyorum hem müziği, edebiyatı, tiyatroyu, sinemayı. Dünyayı güzellik kurtaracak cümlesine inanıyorum. Ankara'da film çekiyorum. Başkanım da böyle bir sanat grubu oluşturulduğun duyunca bir araya geldik. Güzel vakit geçirdik. Şarkılar söyledik, sohbet ettik ayrıca küçük bir tiyatro oyunu izledim. "

Ayrıca pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı zorluklara da değinen Bingöl, "Özellikle müzisyen arkadaşlar için benim de 5-6 ay önce bir iletişimim olmuştu. Dışarıda çalışan kayıt dışı çalışan müzisyen arkadaşımız çok fazla var. Onları kayıt altına almak için Kültür Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu biliyorum. Ama inşallah bugünler geçecek. Her kesim çok zor durumda ama müzisyenler dışarıda çalıştıkları için, türkü barlarda, türkü evlerinde ve konserlerde, bu açıdan daha zor bir kesim müzisyen kesimi" açıklamasında bulundu.

Projeyi başlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise "Çocuklarımız birlikte Yavuz Bingöl ile buluştuk. Çocuklarımızı Altındağ'da sanatla, sporla bir araya getiriyoruz onların daha iyi yetişmesi için. Sanatla yetişen çocuklar geleceğe daha güvende bakıyor. Özgüvenleri artıyor. Hem kendileri için hem de ülkemiz için, pandemi de bittikten sonra bu çalışmaları sürdüreceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYRAM TÜRÜDÜ