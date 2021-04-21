Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı

Sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacak olan Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı.