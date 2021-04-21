Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacak olan Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı.

Kanal D ekranlarından Şarkılar Bizi Söyler programı ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı Hakan Altun, programı öncesi rahatsızlandı.

"SIRTIM AĞRIYOR, DOKTORA GİTMEK İSTİYORUM"

Ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenilen 48 yaşındaki Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı 5 gün boyunca yoğun bakımda tutulacak olan ünlü sanatçı, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı.

BEYİN TİMÖRÜ AMELİYATI OLMUŞTU

Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
MUHAMMET EYÜP ŞİMŞEK : Geçmiş Olsun Allah Acil Şifalar Versin İnşaallah
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Allah şifa versin.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 23:14:34. #1.14#

title