Ünlü sanatçı Erkan Güleryüz'den geri dönüşüm projesi Başarılı sanatçı Erkan Güleryüz, sevilen şarkısı 'Hoşgeldin'i yeni yorumu ve düzenlemesiyle bir kez daha müzikseverlerin beğenisine sundu

2016 yılında çıkan ve beğeni toplayan şarkıyı 'Hoşgeldin Recycle' adıyla yenileyen Güleryüz, çalışmayı kendi tabiriyle 'geri dönüşüm projesi' olarak tanımladı.& ;

KLİBİ DE GERİ DÖNÜŞTÜRDÜ!





Erkan Güleryüz, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıyı Hasan Güler'in düzenlemesiyle tekrar yorumladı. Şarkının önceki versiyonunda Bedran Güzel'in çektiği klibi evde kendisi montajlayarak farklı bir versiyona getiren sanatçı, "Hayatı küçültmek elde olan minimum şartlardan maximum üretim elde etmek bence tüm dünyanın yeni mottosu oldu. Bu sebeple var olan klibi de küçük bir dokunuşla tekrar editledim" dedi. Hoşgeldin bugün(12.06.2020) tüm dijital platformlarda yerini aldı.



