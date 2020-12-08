Ünlü şair Abdurrahman Delen Covid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü şair Abdurrahman Delen Covid-19'a yakalandı

08.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:15
Ünlü şair Abdurrahman Delen Covid-19'a yakalandı

FLAŞ... Ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen Covid-19'a yakalandı

Türkiye'nin şair ve ses sanatçısı olarak tanıdığı Abdurrahman Delen, koronavirüs salgınını ranta çevirmek isteyenlere tepki olarak beste yapıp, klip çekip tepkisini dile getirmişti.

Son günlerde kadına şiddetin artmasıyla birlikte Delen& ; 'Kadına Şiddete Hayır' demek için yazdığı 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' isimli şiiri ile "Kadın Şiddetine Hayır" diyen ünlü şair ve halk ozanı Abdurahman Delen Covid-19'a yakalandı.

AİLESİYLE BİRLİKTE KARANTİNAYA GİRDİ

Ateşi ve öksürüğü artan Delen ailesiyle birlikte en yakın hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan ünlü şair yazar ailesiyle birlikte evinde karantinaya girdi.

MORALİ YÜKSEK Abdurahman Delen, yaptığı açıklama ile kendisinin ve ailesinin iyi olduğunu evde izole bir hayat ve oldukça moralli olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

DERYA KARADAŞ-HAKİ BİÇİCİ ÇİFTİ YASAĞI DELDİ
DERYA KARADAŞ-HAKİ BİÇİCİ ÇİFTİ YASAĞI DELDİ
Ünlü oyuncudan oyuncu olmak isteyen gençlere uyarı
Ünlü oyuncudan oyuncu olmak isteyen gençlere uyarı
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Cemal Hünal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tisserand Erol Bulut Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü şair Abdurrahman Delen Covid-19'a yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:21:58. #1.15#
title