Ünlü şair Abdurrahman Delen Covid-19'a yakalandı

Türkiye'nin şair ve ses sanatçısı olarak tanıdığı Abdurrahman Delen, koronavirüs salgınını ranta çevirmek isteyenlere tepki olarak beste yapıp, klip çekip tepkisini dile getirmişti.

Son günlerde kadına şiddetin artmasıyla birlikte Delen& ; 'Kadına Şiddete Hayır' demek için yazdığı 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' isimli şiiri ile "Kadın Şiddetine Hayır" diyen ünlü şair ve halk ozanı Abdurahman Delen Covid-19'a yakalandı.

AİLESİYLE BİRLİKTE KARANTİNAYA GİRDİ

Ateşi ve öksürüğü artan Delen ailesiyle birlikte en yakın hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan ünlü şair yazar ailesiyle birlikte evinde karantinaya girdi.

MORALİ YÜKSEK

Abdurahman Delen, yaptığı açıklama ile kendisinin ve ailesinin iyi olduğunu evde izole bir hayat ve oldukça moralli olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin