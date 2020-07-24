Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
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Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı

Gazeteci Uğur Dündar, fotoğrafını kendi suratının üzerine fotoşopla yapıştırarak profil fotoğrafı yapan Khontkar adlı rapçiyi sert bir dille uyardı.

24.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:48

Khontkar adıyla tanınan rapçi Onur Dinç, usta gazeteci Uğur Dündar'ın fotoşopla yapılmış fotoğrafını kendi fotoğrafının üzerine yapıştırarak profil fotoğrafı olarak kullanmaya başladı. Fotoğrafının bu şekilde izinsiz kullanılması usta gazetecinin tepkisini çekti.

"SİZİ UYARIYORUM"

Sosyal medya hesabından fotoğrafının bu şekilde kullanılmasına tepki gösteren Uğur Dündar, Khontkar'ın Twitter hesabının altına "İzin almadan ve fotoşop yaparak saygısızca kullandığınız fotoğrafımı kaldırmanız konusunda sizi uyarıyorum" diye yazdı.

Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı

"AMACIM SAYGISIZLIK YAPMAK DEĞİLDİ"

Uğur Dündar'ın bu uyarısını kırmayan Khontkar profil fotoğrafını değiştirdi. Khontkar Dündar'dan özür dileyerek şunları yazdı: "Üstat amacım sana saygısızlık yapmak değildi. İnternette arkadaşlar yapmışlar 'mizah' babında. Benim de hoşuma gitti kullandım. Yoksa kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Saygılar, sevgiler."

Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Haber Yorumları (5)
BU NE DEMEK: Acaba hangi dönemi yaşıyoruz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ONURLU: nerde sosyal medya özgürlüğü sayın dündar işinize gelmedi mi saygısızlık dersiniz tezata bak. iş kendinize geldimi özgürlük demezssiniz sana ne adamın profili istediğini koyar foto
Cevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
SOSYAL MEDYA: X kuşağı radyo ile büyüdü Y kuşağı televizyon gördü Z kuşağı ise şuan internet denen dijital sistemin içerisinde büyüyor. Z kuşağının en büyük eksiği ise nerede ne yapacaklarını bilmemeleri ve sınırlarını doğru bir şekilde düzenleme kapasitesine sahip olamamaları. Bir de buna para sevgisi ve zenginleşme istekleri katılınca durum Z kuşağının temelsiz ve birçok şeyden yoksun bir hale bürünmesine neden oluyor. Z kuşağı bu şekilde olduğu sürece bana ne tiplemelerini de sürekli göreceğiz.
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