Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

17.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:35

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarındaki yırtılmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde dün ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği ve 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

AORT DAMARINDAKİ YIRTILMAYA BAĞLI ÖLÜM

Başlatılan soruşturmanın ardından ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeniyle ilgili ilk inceleme sonuçları netleşti. Yapılan incelemelerde Adli Tabip Cüceloğlu'nun Aort damarında yırtılma olduğunu ve buna bağlı olarak ölümünün gerçekleştiğini belirledi.

EMNİYET: KAFA KISMINDA DÜŞMEYE BAĞLI KANAMA

Öte yandan, olay yerine giden cumhuriyet savcısının Doğan Cüceloğlu'nu üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada ise, "Müteveffada kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denilmişti.

EŞİNİN İLK İFADESİ

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için yarın Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Cüceloğlu daha sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Haber Yorumları (2)
BİLO: çocuk gelişimi anne baba çocuk ilişkisi üzerine çok yazdı çizdi. ama kendisi hiç iyi bir baba ve eş olamadı. çocuklarını 2 yaşında terk etti çocukları 15 yaşına gelince evine döndü. yazdıklarına söylediklerine kendisi inanmadı. ama birçok kişi inandı. bana sorarsanız psikoloji kadar saçma bir alan yok
Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
KAHRAMAN: Bilip bilmeden nasıl konuşuyorsunuz? Doğan hocayı ne kadar da tanıyorsunuz ki bu şekilde konuşuyorsunuz? Psikoloji mı saçma? Siz bu soyledikleriniz inanıyor musunuz?
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Özlem Zengin Muharrem İnce Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 20:32:28. #1.16#
title