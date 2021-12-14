Ünlü profesör gizli araştırmayı ifşa etti! UFO'larla karşılaşan askerlerin beyni açıldı, sonuç korkunç - Haberler
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Ünlü profesör gizli araştırmayı ifşa etti! UFO'larla karşılaşan askerlerin beyni açıldı, sonuç korkunç

Ünlü profesör gizli araştırmayı ifşa etti! UFO'larla karşılaşan askerlerin beyni açıldı, sonuç korkunç
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CIA'nın UFO'larla ilgili çalışmaları ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD'deki Standford Üniversitesi'nden Patoloji Profesörü Garry Nolan, CIA'nın isteği üzerine UFO'larla karşılaşan pilotların beyninin derinliklerini incelediğini ve sonucun korkunç olduğunu dile getirdi. Çünkü askerlerin hemen hepsinde beyin hasarı oluştu.

Amerikan İstihbarat Servisi CIA, UFO'larla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. CIA'nın UFO'larla ilgili tüm dünyadan gizlediği araştırmanın sonuçlarını ABD'deki Standford Üniversitesi'nden Patoloji Profesörü Garry Nolan anlattı. Nolan, CIA'nın isteği üzerine UFO'larla karşılaşan pilotların beynini açtığını dile getirdi.

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Nolan, son 10 yılını ABD yönetiminin artık Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) diye nitelediği bu gizemli cisimlerle ilişkili olduğu öne sürülen materyalleri analiz ederek geçirdi.

Bu analizler arasında UFO görüntülerini yayımlayarak gündeme oturan ABD'li savaş pilotlarının beyin taramaları da yer alıyordu. VICE'a konuşan Nolan, "Bir sorun olduğunu görmeniz için tıp doktoru olmanıza gerek yoktu" dedi. Nolan, "Bazılarının beyinleri korkunç, korkunç derecede hasar görmüştü. Beni işe dahil eden şey de buydu" ifadelerini kullandı.

Nolan bu çalışmaları sırasında çoğu "ordu veya hükümet mensuplarından ya da havacılık endüstrisinde çalışan kişilerden" oluşan yaklaşık 100 hastanın verilerini analiz etti. Muhabir Thobey Champion'ın isteği üzerine bu kişilerin MR görüntülerini tarif eden profesör, "Multipl skleroz hastası birinin MR'ına baktıysanız, beyaz cevher hastalığı denen bir şey görürsünüz. Yara izi vardır" ifadelerini kullandı.

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