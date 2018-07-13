Ünlü Prodüktör Erol Köse'den Olay Yaratacak Muharrem İnce Açıklaması: İkile Bence

Ünlü prodüktör Erol Köse çok tartışılacak bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından paylaşım yapan Köse, Muharrem İnce için "Güveni kaybettin İnce, İkile bence!" ifadesini kullandı.

"İNCE YALANCI ÇIKTI"

Muharrem İnce hakkında tepki çekecek ithamlarda bulunan Köse, "Eskiden İnce, televizyona çıkınca ortalık yıkılırdı, şimdi millet zerre değer vermiyor, gülüyor! Neden? 1) Seçim gecesi buharlaştı. 2) Bunu soranlara yani kendi seçmenine şizofren dedi. 3) 81 ili gezicem dedi, ODTÜ'ye bile gidemeden iptal etti, baktı ki ilgi alaka yok, özetle #otursıfır İnce, uza artık bence! CHP sen ve türevin kolpacılar yüzünden yerinde sayar. Atatürk yaşasa sizi çoktan kovardı! Sizler yüzünden milyonlar daha da seçime gitmem diyor! YSK'da sabahlayacağına korkudan mı üzüntüden mı bilmem içip sızmışsın! Not: Kaybedersem Kılıçdaroglu karşısında aday olmam nankör müyüm? Demişti, bu lafını da yedi! Özetle yalancı çıktı!" dedi.