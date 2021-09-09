Ünlü ozanın hatıraları bu evde yaşatılıyor

Ünlü ozanın hatıraları bu evde yaşatılıyor -Sivas'ın Gürün ilçesinde Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in doğup büyüdüğü ev, 'Şairler Evi' olarak hizmet veriyor Sivas'ın Gürün ilçesinde Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Hasan...

Ünlü ozanın hatıraları bu evde yaşatılıyor

-Sivas'ın Gürün ilçesinde Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in doğup büyüdüğü ev, 'Şairler Evi' olarak hizmet veriyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in doğup büyüdüğü ev, 'Şairler Evi' olarak hizmet veriyor.

"Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker biryanımız, bir yanımız bahar bahçe" dizelerinin ve daha birçok bestelenmiş şiirin sahibi ünlü ozanın Gürün'de doğup büyüdüğü ev, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile 2013 yılında restore edilerek bölgeye kazandırıldı. Gürün Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin uhdesindeki tarihi yapı, birçok ziyaretçinin de ilçede gezip bilgi aldığı yerler arasında yer alıyor.

Şair ressamlık ve arzuhalcilik yaparak geçimini sağladı

Ünlü ozanın hayatı hakkında bilgi veren Edebiyat Öğretmeni Hatice Kavaz "Cumhuriyet Dönemi Türk şiirimizin 1960 dönemi toplumcu gerçekçi şairlerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in doğup büyüdüğü evindeyiz. Bu ev ve bahçe 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'ın da katkılarıyla restore edilerek Şairler Evi adını almış ve 2013 yılında hatıra evi olarak Gürün Kültür Envanterine kazandırılmıştır. Hasan Hüseyin Korkmazgil 1927 yılında Gürün'ün Kurultay Mahallesi Bayırbağı sokaktaki bu evde dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Gürün'de, ortaöğretimini Niğde'de, lise eğitimini de Adana'da tamamlamıştır. 1950 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun olmuştur. İlk görev yeri Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksün ilçeleridir. Burada Türkçe ve resim öğretmenliği yapmıştır. 1955 ve 60 yıllarında Gürün'de bulunan şairimiz ressamlık ve arzuhalcilik yaparak geçimini sağlamıştır. Kendini bu yıllarda şiir hayatına adamıştır. 1960 sonrasında önce İstanbul'a daha sonra Ankara'ya yerleşen Hasan Hüseyin Korkmazgil burada edebiyat hayatına devam etmiştir. 26 tane eseri mevcuttur. Bunlardan 15'i şiir kitabıdır. 1984 yılında da vefat ederek aramızdan ayrılmıştır. Acılara Tutunmak, Güzel Günler, Amenna, Halay Havası gibi bir sürü eseri de bestelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan