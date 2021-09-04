Ünlü oyuncuya büyük şok!
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Ünlü oyuncuya büyük şok!

Ünlü oyuncuya büyük şok!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Müstehcen fotoğraflarının olduğu söylenen linke tıklayan oyuncu Ayşegül Cengiz, sosyal medya hesabını dolandırıcılara kaptırdı. Cengiz, hesabını çalıp takipçilerinden para isteyen kişilerin tespit edilmesi için savcılığa başvurdu

Sabat'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Hem doktor hem de oyuncu olan Ayşegül Cengiz'in sosyal medya hesabına geçtiğimiz aylarda bir mesaj geldi. 25 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gelen mesajda, 'Gizli çekilmiş çıplak görüntülerin yayınlanmış. Bu bağlantıyı tıklarsan sen de görürsün' yazıyordu. Mesajdaki bağlantıyı tıklayan Cengiz, aniden sosyal medya hesabından atıldı. E-mail adresini açarak hesabını yeniden almaya çalışan Cengiz, bir süre sonra e-mail hesabına da erişim sağlayamadı. Bu sırada ünlü oyuncunun kullanımında olan hesaptan takipçilerine mesajlar gitmeye başladı.

'100 lira gönder, katlanarak hesabına geri gönderelim' şeklindeki mesajlar sonrası bir de iletişim bilgileri paylaşılan Cengiz'e tanıdığı bazı isimler ulaşarak durumu bildirdi. Ünlü oyuncu, platformun Türkiye temsilciğiyle iletişime geçerek hesabını dondurttu. Olay sonrası savcılığa başvuran Cengiz, sosyal medya hesabını çalarak, insanları dolandırmaya çalışan şüphelilerin tespit edilmesini istedi. Hesabı çalan şahısların, paraların yatırılmasını istediği hesap numarasının KKTC'de bir banka olduğunu belirlediğini ifade eden oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncuya büyük şok!

Kaynak: Snob Magazin

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