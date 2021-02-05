Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: O bir oyuncak değil bir kedi!
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Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: O bir oyuncak değil bir kedi!

05.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:01
Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: O bir oyuncak değil bir kedi!

PEMBELİ KEDİÜnlü oyuncu Kate Beckinsale, Instagram sayfasında, mutfağında dans ederken çekilen bir videoyu paylaştı.

PEMBELİ KEDİ

Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, Instagram sayfasında, mutfağında dans ederken çekilen bir videoyu paylaştı. 47 yaşındaki oyuncunun, Billy Joel'in 80'yi yılların ünlü şarkısı Uptown Girl eşliğinde dans ettiği videoda kedisi Willow da yer aldı.

KEDİNİN ÜZERİNDEKİ PEMBE TÜYLÜ HIRKA TEPKİ ÇEKTİ Beckinsale'in, kedisine giydirdiği pembe tüylü kıyafet bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Birçok takipçisi onun bir oyuncak değil bir kedi olduğunu belirtip "Willow, üstündeki giysi olmadan daha iyi görünür" diye yorum yaptı. 

MUTFAĞI LABORATUARA BENZETİLDİ

Willow'un, bu dansa hiçbir tepki vermeden, Beckinsale'e arkasını dönüp sadece kuyruğunu sallayarak oturması da takipçilerinin ilgisini çekti. Bir kısım takipçisi de Kate Beckinsale'in mutfağını, düzeninden dolayı laboratuara benzetti. 

MUTLU GÖRÜNMEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Kate Beckinsale'in 4. 6 milyon takipisinden biri "Willow'un varoluşsal bir kriz içinde" diye yazarak görüşünü bildirdi. Beckinsale'in bir başka takipçisi de Willow'un mutlu bir kedi gibi görünmediğini yazdı.  Birçok takipçisi Kate Beckinsale'in kedisi Willow'un sinirli göründüğünü savundu. Ünlü oyuncunun bir başka takipçisi de Willow için üzgün olduğunu yazdı.

BEĞENENLER DE OLDU

Bütün bu tepkilere karşılık olarak, Kate Beckinsale'in bir grup takipçisi de hem oyuncunun dansına hem de kedinin görünümüne beğeni yağdırdı. Bir takipçisi, çocuklarının bu videoya bayıldığını yazarken birçok kişi videoyu defalarca izlediğini belirtti.

BİR KÖPEĞİNİ GEÇEN YIL KAYBETTİ

Beckinsale'in paylaşımını 4 saat içinde bir milyona yakın kişi izledi. Kate Beckinsale'in Clive adında bir başka kedisi ve Myth adında bir de köpeği bulunuyor. Oyuncu, geçtiğimiz kasım ayında Ingrid adlı köpeğinin hayata veda ettiğini de sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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