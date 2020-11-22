Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi

Oyuncu Emre Karayel, 8 yıldır birlikte olduğu Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğün yapamayacak olan çift, kurallara uyarak Bodrum'da balayı yapacak.

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, Beylerbeyi'ndeki lüks bir otelde evlendi. Mutlu gününde açıklama yapan Karayel, "Sekiz yıldır birlikteyiz. İkimiz de çok heyecanlıyız. Pandemi nedeniyle eğlence yapmıyorum" dedi.

NİKAHA SADECE YAKIN DOSTLARI KATILDI

Çiftin nikah törenine Karayel ve Demirci'nin aileleri ve yakın dostları katıldı. Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelininkini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Çiftin Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi. Emre Karayel ve Gizem Demirci pandemi sonrası düğün yapmak istediklerini söyledi.

İşte çiftin nikah öncesi yapılan dış çekim fotoğrafları...

Kaynak: Hürriyet