Ünlü oyuncunun ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
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Ünlü oyuncunun ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Birçok filmde başrol oynayan ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. Samancılar'ın hem günümüzde çektirdiği hem de ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda 20'nin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı "İnce Memed Vuruldu" filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar 4'ü başrol olmak üzere yaklaşık 80 filmde rol aldı. 1998'de Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği "Hasards ou Concidences" (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Samancılar, son dönemde pek çok televizyon dizisinde de oynadı. - ADANA

Ünlü oyuncunun ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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