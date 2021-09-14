Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var
Dizilerin yeni sezon bölümleri yavaş yavaş yayınlanmaya başlarken başrol oyuncularının da bölüm başına aldıkları ücret belli oldu. Ünlü isimlerin ücretlerinde ise bölüm başı 250 bin TL kazanan Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor.
Başarılarıyla rol aldıkları her projede isimlerinden söz ettiren oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretlerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Her sezon fiyatlarında artış yapan ünlü isimlerin bölüm başı aldıkları ücretler de dudak uçuklattı.
AYLIK 1 MİLYON TL KAZANIYORLAR
TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, bölüm başı rekor ücret alan isimlerin başında Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor. İki başarılı oyuncu bölüm başı 250 bin TL alarak aylık 1 milyon TL kazanıyor.
Listenin devamı ise şöyle;
Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL
Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL
Can Yaman: 100 bin TL, aylık 400 bin TL
Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL
Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL
Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL
Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL
Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL
Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL