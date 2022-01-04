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Ünlü oyuncudan romantik sevgili kutlaması

Ünlü oyuncudan romantik sevgili kutlaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aras Aydın'ın doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Melis Birkan sevgilisinin doğum gününü bu sözlerle kutladı:

"Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim... "

Ünlü oyuncudan romantik sevgili kutlaması

Ünlü oyuncudan romantik sevgili kutlaması

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