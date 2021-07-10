Ünlü oyuncudan çarpıcı botoks itirafı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncudan çarpıcı botoks itirafı!

Ünlü oyuncudan çarpıcı botoks itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Nurseli İdiz, yakında çekimlerine başlanacak komedi filminin senaryosuna çalışırken Nişantaşı'ndaki bir kafede görüntülendi. Estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ifade eden İdiz, botoks açıklamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyleyen İdiz "14'ünde başlayacak çekimler İstanbul'da, bugün provamız vardı zaten. Gonca Vuslateri'yle oynayacağız. Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü yaptırıyor, suratını yaptırıyor öyle bir tip" dedi.

"TRAKYA GENİM VAR, BOTOKSA GEREK YOK"

Sözlerini sürdüren usta oyuncu, "Ben doğalımdır. Botoks yüzünden ifade kaybı oluyor, o yüzden hiç yaptırmadım. Hem Trakya genim var, botoksa hiç gerek yok" diye konuştu.

"ÇOK SAMİMİYETİMİZ YOK"

İdiz, geçtiğimiz yıl son anda kadrosunda olduğu bir filmden Uğur Yücel'in kendisini istemediği için ayrıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Evet öyle bir şey oldu, Uğur'dan mı kaynaklı başkasından mı bilmiyoruz, zaten filmden de haber yok. Akıbeti ne olacak bilmiyorum.

Çok samimiyetimiz yok, görüşmedik ama 'Benimle alakası yok' demiş. Sebebini bilmiyorum."

Ünlü oyuncudan çarpıcı botoks itirafı!
Ünlü oyuncudan çarpıcı botoks itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü oyuncudan çarpıcı botoks itirafı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 00:13:43. #1.15#

title