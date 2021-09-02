Ünlü oyuncudan acı haber: Siddhart Shukla 40 yaşında kalbine yenildi
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Ünlü oyuncudan acı haber: Siddhart Shukla 40 yaşında kalbine yenildi

Ünlü oyuncudan acı haber: Siddhart Shukla 40 yaşında kalbine yenildi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hindistan'ın önde gelen TV ve sinema oyuncularından Siddhart Shukla, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Hindistan'ın önde gelen TV ve sinema oyuncularından Siddhart Shukla, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Doktorlar, hemen hastaneye kaldırılan Shukla'nın o sırada çoktan hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı. Her ne kadar Siddhart Shukla'nın kesin ölüm nedeni resmi olarak açıklanmamış olsa da Hindistan basını oyuncunun henüz 40 yaşında kalp krizine yenildiğini belirtti. Shukla'nın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsiden sonra belirleneceği açıklandı.

Siddhard Shukla'nın erken yaşta ölümü ailesinin yanı sıra Hindistan ve dünyanın dört yanındaki hayranlarını yasa boğdu. Shukla'nın ölümünün Hindistan film endüstrisi için büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.

Shukla'nın ölümü üzerine hayranları ve meslektaşları sosyal medyada üzüntülerini ifade etti. Bir kullanıcı bu haber üzerine şoke olduğunu belirterek "Şok kelimesinin bile bu ölüm karşısında hissettiklerini anlatmakta yetersiz kalacağını" dile getirdi.

Birçok hayranı ve meslektaşı Siddhart Shukla'nın bu dünyaya çok erken veda ettiğini ifade etti. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyenler, aktörün milyonlarca kişi tarafından sevildiğini belirtti.

Siddhart Shukla, birçok TV programından sonra 2008 yılında Babul Ka Aangann Chootey Na ile dizi oyunculuğuna adım attı. İlk sinema deneyimini ise 2014 yılında Humpty Sharma Ki Dulhania adlı filmle yaptı. 2019 yılında Big Brother'ın bir uyarlaması olan Bigg Boss adlı TV şovuyla şöhretini ikiye katladı.

Kaynak: Hürriyet

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