Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle böyle yakalandı

30 yaşındaki Yağız Can Konyalı'nın adı Hande Doğandemir ile anılmıştı. Doğandemir ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Konyalı, önceki gece meslektaşı Begüm Akkaya ile Emirgan'da bulunan Gizli Kalsın adlı mekanda sabaha kadar eğlendi.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Konyalı, sabah 06: 00 sularında mekandan meslektaşı Begüm Akkaya ile çıktı.

AŞK İDDİASINI YALANLAMADILAR

Aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, aynı arabaya bindi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADILAR

Akkaya'nın, Konyalı'nın evine gitmesi dikkat çekti. İkili, gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı.

Geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşan Konyalı, "Hep setteyim, aşka vaktim yok" demişti.