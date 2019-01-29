2013'te kangren olan bacağını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş,yoğun bakıma kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Bir zamanların sevilen ismi, güldüren yüzü Yalçın Menteş, alkol batağı yüzünden 2013 yılında kangren oldu ve bir bacağını kaybetmişti. Sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren usta oyuncu Menteş yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire 'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman'ın "Darılmaca Yok" adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv' de yayınlanan "Çarli" ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı'nı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'de İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.

1995'te "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, "100 Ünlü Yüz" adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.