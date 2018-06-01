Ünlü Oyuncu Yağız Can Konyalı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Polis kontrolüne takılan 'Bizim Hikaye' dizisinin oyuncusu Yağız Can Konyalı'nın içinde olduğu arabadan 19 gram uyuşturucu madde bulundu. Karakola götürülerek ifadesi alınan Konyalı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
SABAHA KARŞI POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 04.30 sıralarında yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
OTOMOBİLDEKİ KOKU POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Otomobil içerisinde bulunan Konyalı ve T.A., GBT'den kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşı T.A.'yı otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.
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Serbest bırakmak nedir ya ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ünlümü :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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uyusturucu ve icki kullanmanin amaci kendini daha mutlu hissetmek. Bu adamlar paraya ulastikca daha da aziyor. Birincisi icki de uyusturucuda beynin dopamin alicilarina zarar verir . Kisa sureli bir haz duygusu yaratir fakat zamanla reseptorler kendini korumaya alir ve duyarsizlasir o yuzden dozu artirman gerekir ayni haza ulasabilmek icin bu arada beyin kimyasini bozarsin ve akil hastaligina dogru ilerlersin. Allah tan guzel bir ahlak vermesi icin dua edin once para pulu sonra istersinizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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oyuncu sanatçı değil.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bu mu ünlü. . kim la bu. .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır