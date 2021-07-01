Ünlü oyuncu trafikte ceza yedi! İşte nedeni...

Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Bebek'te aracıyla seyir halindeyken trafik uygulamasına takıldı. Allen, kullandığı aracın muayenesi olmadığı için ceza yedi. İşte güzel oyuncunun ödediği rakam...

Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının aracı olduğunu ifade ederek, "Arkadaşım yurt dışında, arabası bende kaldı. Muayenesi olmadığını bilmiyordum, ilk fırsatta yaptıracağım" dedi.

"BODRUM'A GİDECEĞİM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allen, "Bir süre daha buradayım. 10 Temmuz'da doğum günüm var. Onun için tatilimi de ona göre ayarladım. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra Bodrum'a gideceğim." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Yasemin Allen'ın doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

"ÇABUK SIKILABİLİYORUM"

Yasemin Allen, "Kendinizi eleştirdiğiniz konular neler?" sorusuna, "Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi tutmak ve diplomatik olmakta zorlanabiliyorum, olaylara bazen gereksiz manevi değerler bağlıyorum" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin