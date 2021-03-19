Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

19.03.2021 22:38 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:46
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı. Sayışman yaptığı açıklamada, "Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı. Sayışman apar topar hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLECEK

Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı
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