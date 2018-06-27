Ünlü Oyuncu Tolga Güleç'in Kanlar İçerisindeki Görüntüsü Gündeme Bomba Gibi Düştü
Ünlü oyuncu Tolga Güleç'in tanınmaz haldeki fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Olayın aslı Güleç'in menajerini Tatlıtuğ'un, "Görüntünü dizide geçen bir dayak sahnesine ait" açıklamasından sonra ortaya çıktı.
Sosyal medyada ünlü oyuncu Tolga Güleç'in Kuruçeşme'de kavgaya karıştığı ve karakolluk olduğu öne sürüldü. Haberin gündeme gelmesinin ardından Güleç'in menajeri açıklama yaptı.
YÜZÜ GÖZÜ KAN İÇERİSİNDE KALMIŞTI
İddiaya göre, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan ünlü oyuncu, Kuruçeşme'de bir balıkçıda kavgaya karışmış, daha sonra da yüzü gözü kan içinde eşi Yeliz Şar ile facetime üzerinden sohbet etmişti.
GÖRÜNTÜ DİZİDE GEÇEN DAYAK SAHNESİNE AİT
Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Tolga Güleç'in menajeri Cem Tatlıtuğ açıklama yaptı ve sosyal medyada yayılan görüntünün dizide geçen bir dayak sahnesine ait eski bir paylaşım olduğunu belirtti ve "Yalan haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız kavga haberini yayanlara karşı da yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
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Tıklanma çabasıyla yapılan abuk bir haber ayrıca kimse dayak yiyip gevşek gevşek gülmezCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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TOLGA GÜLEÇ KİM YA DAYAK YESE NE OLUR YEMESE NE BU HABER Mİ ŞİMDİCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Resmen ciflik bank olmusCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Ahmet'i..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Haberlere bakalım diye giriyoruz karşımıza çıkan habere bak benim hadi 20 sn zaman kaybım oldu peki hazırlayan arkadaşın ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır