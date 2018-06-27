Ünlü Oyuncu Tolga Güleç'in Kanlar İçerisindeki Görüntüsü Gündeme Bomba Gibi Düştü

Sosyal medyada ünlü oyuncu Tolga Güleç'in Kuruçeşme'de kavgaya karıştığı ve karakolluk olduğu öne sürüldü. Haberin gündeme gelmesinin ardından Güleç'in menajeri açıklama yaptı.

YÜZÜ GÖZÜ KAN İÇERİSİNDE KALMIŞTI

İddiaya göre, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan ünlü oyuncu, Kuruçeşme'de bir balıkçıda kavgaya karışmış, daha sonra da yüzü gözü kan içinde eşi Yeliz Şar ile facetime üzerinden sohbet etmişti.

GÖRÜNTÜ DİZİDE GEÇEN DAYAK SAHNESİNE AİT

Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Tolga Güleç'in menajeri Cem Tatlıtuğ açıklama yaptı ve sosyal medyada yayılan görüntünün dizide geçen bir dayak sahnesine ait eski bir paylaşım olduğunu belirtti ve "Yalan haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız kavga haberini yayanlara karşı da yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.