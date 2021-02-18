Ünlü oyuncu Şilan Makal anne oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü oyuncu Şilan Makal anne oluyor

18.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:13
Ünlü oyuncu Şilan Makal anne oluyor

Geçtiğimiz mayıs ayında Galatasaray'da top koşturan Şener Özbayraklı ile evlenen oyuncu Şilan Makal'ın hamile olduğu öğrenildi. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...


Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şilan Makal'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz belli olmadı.

Şilan Makal, 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle adından söz ettirmişti.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.

Başrolünü Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Osman Kavala Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Şilan Makal anne oluyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 12:14:56. #1.15#
title