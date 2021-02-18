Ünlü oyuncu Şilan Makal anne oluyor

Geçtiğimiz mayıs ayında Galatasaray'da top koşturan Şener Özbayraklı ile evlenen oyuncu Şilan Makal'ın hamile olduğu öğrenildi. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şilan Makal'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz belli olmadı.

Şilan Makal, 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle adından söz ettirmişti.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.





Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.





Başrolünü Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin