Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor
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Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor

01.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:24

Kanal D'de yayınlanan Yeni Hayat dizisinin kısa sürede final yapmasının ardından setlere ara vermek zorunda kalan ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, TRT için çekilecek 'Kıbrıs' dizisi ile ekranlara dönecek.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini özellikle gençler tarafından sıkı takip edilen Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı Yeni Hayat dizisi, istenilen başarıyı gösteremeyince hayranlarına erken veda etmek zorunda kalmıştı.

Yeni Hayat dizisinin zorunlu final yapmasının ardından herhangi bir proje ile öne çıkmayan oyuncu Serkan Çayoğlu'nun yer alacağı yeni proje ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çayoğlu'nun TRT için çekilecek Kıbrıs isimli diziyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

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AHMET KURAL İLE DE ANLAŞILDI İDDİASI

Kıbrıs dizisi için Serkan Çayoğlu'nun yanı sıra Ahmet Kural ile de el sıkışıldığı kaydedildi. Diğer yandan dizinin çekimleri için farklı bir takvim izleneceği aktarıldı. Buna göre Yaz, kış ve bahar olmak üzere 3 farklı mevsimde çekilecek dizinin yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor.

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor
Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor
Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor

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