Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı

Kuruluş Osman dizisinin Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'nın programını ziyaret etti. Annelerini kaybeden çift, Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrı için çocuklara tablet yardımında bulundular. Korona nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla gönülleri fetheden Savaş ve eşi, Anlı'nın teklifi üzerine ziyaret sonrası da stüdyoda kalmaya devam etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bugün, Kuruluş Osman dizinde Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş ve eşi katıldı. Bu sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Anlı, misafirlerini "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek takdim etti.

MÜGE ANLI İLE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER

Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.

Annelerinin hayranı olduğu Müge Anlı'nın programı vasıtasıyla çocuklara tablet yardımı yapan Savaş ve eşi, bu hareketleriyle büyük takdir topladı.