Ünlü oyuncu orta parmak işareti yaptı!
08.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:13
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston (51), sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla, corona virüsüne olan tepkisini ifade etti
Jennifer Aniston da herkes gibi karantinayı evinde geçiriyor. Uzun zamandır evinden çıkmayan Aniston, corona virüsüne olan tepkisini Instagram hesabından eski bir fotoğrafıyla gösterdi.
"ŞİMDİ GİDEBİLİRSİN'"
Orta parmak hareketi yapan Aniston, "Sevgili Covid… Şimdi kibarca….. gidebilirsin. Teşekkürler, güle güle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin