Ünlü Oyuncu Olivia Munn, İlginç Kıyafetiyle Büyüledi

Güzel oyuncu Olivia Munn, cesur kombiniyle dikkat çekti! Kazağının altına hiçbir şey giymeyen oyuncunun cesareti olay oldu.

İLGİNÇ SEÇİMİYLE BÜYÜLEDİ

"En güzel kadınlar" listelerinin en bilinen ünlüsü Olivia Munn, dün akşam Los Angeles sokaklarında görüntülendi.38 yaşındaki oyuncu, bir yardım etkinliğine katılmak için yola koyulmuştu. Amerikalı oyuncunun kıyafet seçimi ise bir hayli ilginçti. Munn, çiçek işlemeli, kalın, boğazlı bir kazak giymiş, altına ise etek ya da pantolon giymeden sadece kırmızı diz üstü çizme giymeyi tercih etmişti. Yine kırmızı tonlarındaki el çantası ve aynı renk rujuyla cesur bir kombin yapan Munn, basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Oklahoma doğumlu güzel, son olarak The Predator filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı.

"TAM ANLAMIYLA ÇİFTE STANDART"

Kadınlara uygulanan baskıya dair sık sık açıklamalar yapan Olivia Munn; "Burada bir haksızlık var. İnsanlar, kadınların nasıl göründüğüne ilişkin sürekli yargıda bulunuyor. Eğer kötü görünüyorsanız, bunu kapatmak zorundasınız, makyajsız gezemezsiniz! İyi görünüyorsanız kesin estetik yaptırmışsınızdır. Erkekler için böyle bir şey yok! Bu, tam anlamıyla çifte standart!" demişti.