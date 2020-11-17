Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı
17.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:07
Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Belgün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldı.
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'den üzen haber geldi. 67 yaşındaki deneyimli oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.
"DURUMU KÖTÜ DEĞİL"
Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, "Annemin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE YATIRILDI
Belgün'ün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
Nilgün Belgün, tam 8 yıldır kendi yazıp oynadığı tek kişilik gösterisi 'Aşk ve Komedi' ile yurdun çeşitli bölgelerinde sevenleriyle buluşuyordu.