Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Belgün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldı.