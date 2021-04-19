Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı
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Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, sosyal medya hesabı Twitter'dan dört gün ara ile hem amcasını hem de yengesini koronavirüsten kaybettiğini açıkladı. Yalçın, "Çok üzgünüm ama daha çok öfkeli" paylaşımında bulundu.

Koronavirüsle mücadelede tüm dünya kritik bir süreçten geçerken bir bir ünlü isimlerden de kötü haberler gelmeye devam ediyor.

"KOCA BİR YABANCILAŞMA"

Son olarak komedi dizi ve filmlerinin aranan isimlerinden Nihal Yalçın, amcasını ve yengesini virüsten kaybetti. Kötü haberi sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşan Yalçın, "4 gün arayla amcamı ve yengemi Covid- 19' dan kaybettik. Koca bir yabancılaşma. Çok üzgünüm ama daha çok öfkeli" açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı
Damla Çelikli
Haberler.com
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