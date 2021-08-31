Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan çok güzel haber! Son durumunu bizzat paylaştı

Evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü oyuncu Mesut Akusta, hastaneden taburcu oldu. Son durumunu bir video çekerek sevenlerine duyuran Akusta, "En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın" dedi.

TRT'de ekranlara gelen ve milyonlar tarafından takip edilen Teşkilat dizisinde canlandırdığı Mete karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan 57 yaşındaki Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından herkesi korkutmuştu. Akusta'nın son durumuyla ilgili güzel haberler geldi.

SEVENLERİNE "İYİYİM" MESAJI YOLLADI

Beyin kanaması sonucu ameliyata alınan oyuncu Mesut Akusta, taburcu olduğunu açıkladı. Akusta, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, sevenlerine 'İyiyim' mesajı yolladı.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Akusta, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın."