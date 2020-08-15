Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi

Şilili bir girişimci, isminin kullanılması nedeniyle ünlü oyuncu Mel Gibson ile karşı karşıya geldi.

Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi
15.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:20

Yohanna Agurto, ünlü aktör Mel Gibson'un adıyla kelime oyunu yaparak şirketine bulduğu adın mükemmel olduğunu düşünüyordu: Miel (İspanyolca bal anlamına geliyor) Gibson.

Miel Gibson ballarının üzerinde aynı zamanda, Gibson'un Braveheart filminden alınmış bir resmi de vardı.

Şilili girişimci Agurto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mel'in avukatlarından tehditler alana dek, her şey yolunda gidiyordu" dedi.

Gibson'un avukatları, aktörün adının ve görüntüsünün yetki alınmadan kullanılmasının derhal durdurulmasını istedi.

Reuters Haber Ajansı'na göre avukatlar, koronavirüs salgını yüzünden işsiz kaldıktan sonra bal satmaya başlayan Agurto'nun, ürünü piyasadan çekmemesi halinde, dava açma tehdidinde bulundu.

Şirket, Twitter üzerinden Gibson'dan fotoğrafının kullanılmasına izin vermesini talep etti ve "Balımız sadece cesur yürekler için" ifadesi kullanıldı.

Miel Gibson'ın talebi binlerce kez retweetlenip, beğenelirken Gibson'ın kendisi henüz bir tepki vermedi.

Ancak Agurto, sosyal medyadan aldığı destekle mücadeleden vazgeçmemeye kararlı olduğunu belirtti ve "Benim yüreğim cesur, şimdi daha da cesur, çünkü güçlü bir topluluk olduğumuzu biliyorum" dedi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Spor
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Turistin cep telefonunu alıp kaçan taksici saniyeler içinde yakayı ele verdi
Turistin cep telefonunu alıp kaçan taksici saniyeler içinde yakayı ele verdi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Ozan Güven İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Tamer Tuna Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 12:20:27. #1.14#
title