Ünlü oyuncu Leyla Bilginel annesinin fotoğrafını paylaştı, gönderinin altı "kardeşiniz gibi" yorumlarıyla doldu

Türkiye'de sperm bankasından sperm alarak hamile kalan ilk Türk kadın olarak bilinen oyuncu Leyla Bilginel, annesinin 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'nin fotoğrafını paylaştı. Kale'nin hem yaşına göre genç duruşu hem de kızı ile olan benzerliği dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Leyla Bilginel, Türkiye'de sperm bankasından hamile kalan ilk kadın olmuştu. Oğluyla mutlu bir ömür süren Bilginel, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Leyla Bilginel son olarak annesinin fotoğrafını, takipçileriyle buluştu.

"YA KADIN ÇOK GÜZELSİN"

Paylaşımında genç görüntüsü ile dikkat çeken annesi Ayla Kale'ye övgüler yağdıran Leyla Bilginel "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın. Ya kadın çok güzelsin! Ayımsın, güneşimsin sen benim" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GENÇLİĞİN VAR OLABİLDİĞİNİN KANITI"

Bilginel, Instagram gönderisine de "Dünya güzelim, canım anam. Sen genç kal, sağlıklı ol, sen hep bizimle ol. Güzelliklerle tamamlan annem. Sağlıklı beslenmenin mucizesi işte annem. Maskem, yüz serumum ve vücut losyonum sayesinde estetikten uzak, doğal gençliğin var olabildiğinin kanıtı annem" notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun annesini görenler gözlerine inanamadı. Bilginel'e "Kardeşiniz gibi" yorumları yağdı.