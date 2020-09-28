Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı
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Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı

28.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:39

"The Hills" dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan oyuncu Kristin Cavallari, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Üç çocuk annesi Cavallari'nin cesur pozuna beğeni yağarken, takipçileri ise ikiye bölündü.

Rol aldığı TV dizileri ve reality şovlarla tanınan Amerikalı oyuncu Kristin Cavallari'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

İtalya'da tatil yapan ve bir teknede çekilen üstsüz pozunu yayınlayan Cavallari'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri "Senin çocukların yok mu? Utanmalısın" yorumunu yaparken bazıları ise üç çocuğu olmasına rağmen hala fiziksel görünümünü koruduğu için 33 yaşındaki Cavallari'yi tebrik etti.

Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, Cavallari'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şu sıralarda "Very Cavallari" adlı reality şovuyla gündemde olan Amerikalı oyuncu ve TV yıldızı Kristin Cavallari, Amerikan futbolu oyuncusu olan eşi Jay Cutler ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşıyor.,

Kristin Cavallari'nin Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar:

Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı
Haber Yorumları (1)
AVNİ: tipimi çirkin yoksa dımdızlak olmasımı.
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