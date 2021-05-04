Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan, koronavirüse yakalandı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Son Yaz' dizisinde rol alan oyuncunun PCR test sonucu pozitif çıkması üzerine, başta Alperen Duymaz ve Ali Atay olmak üzere, tüm ekip karantinaya alındı. Yapım şirketi üç gün sonra tekrar yaptırdığı testlerde birçok çalışanın da pozitif çıkması üzerine çekimlere ara verdi. Vakaların artması halinde, projenin sezon finali yapacağı öğrenildi.

Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler araştırılıyor. Son Yaz dizisi oyuncuları arasında yer alan Sancaktutan daha önce Gülperi ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol almış.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer almıştır. Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.

Kaynak: Snob Magazin