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Ünlü oyuncu kayınpederini bu pozla tanıttı

Ünlü oyuncu kayınpederini bu pozla tanıttı
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Yeni yıla sevgilisi Thor Saevarsson ve sevgilisinin ailesiyle girecek olan Dilan Çiçek Deniz önceki gün İzlanda'ya gitti ve kayınpederiyle poz verdi. İşte detaylar...

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Bir süredir İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Deniz Çiçek 10 gün önce köprünün ortasında evlilik teklifi almıştı. Deniz teklife "Evet" dedikten sonra sevgilisinin memleketinin yolunu tuttu.

Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanıştı. Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine, "Hanımlar, beyler; kayınpeder" notunu düştü.

Deniz'in paylaşımını görenler "Ne kadar çılgın", "Ezber bozan bir tanışma", "İlk buluşmada bu poz mu?" yorumları yaptı.

Keyfi yerinde olan 26 yaşındaki güzel, sevgilisinin kardeşiyle pozunu da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ardından mutfağa giren Dilan Çiçek Deniz, yönetmen sevgilisinin fotoğrafını, "Saatlerdir yemek yapıyor iki gözümün çiçeği" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu kayınpederini bu pozla tanıttı

Ünlü oyuncu kayınpederini bu pozla tanıttı

Ünlü oyuncu kayınpederini bu pozla tanıttı

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