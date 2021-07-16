Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
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Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı.

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi. İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi. - MUĞLA

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok - Haberler Magazin
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