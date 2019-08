Ünlü oyuncu Janset Paçal, sevgilisiyle 23'üncü yılını dudak dudağa verdiği pozla kutladı

27.08.2019 08:21

2000'li yılların popüler dizisi Yarım Elma'nın başrol oyuncularından Janset Paçal, Instagram hesabından 23 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle öpüşme fotoğrafını paylaştı.

"ERKEKLİĞİNİ BAHANE ETMEDEN KOCAMAN SEVDİĞİN İÇİN"

Sevgilisiyle öpüşerek poz veren oyuncu, fotoğrafını duygusal bir notla takipçileriyle paylaştı. Janset Paçal, duygusal paylaşımında şunları söyledi: Tam 23 yıldır, hep yanımda olduğun için. Katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için, verdiğim her kararda beni desteklediğin için. Herhangi bir emeğimle gurur duyup bunu hep hissettirdiğin için. En hararetli tartışmamızda dahi geri dönüşü olmayan cümleler kurmadığın için, erkekliğini bahane etmeden kocaman sevdiğin ve her daim söylediğin için, her zaman onure ettiğin için, romantik olduğun için, ayağına hizmet beklemediğin için, hala "lütfen" siz ricada bulunmadığın için, el üstünde tuttuğun için.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL ADAM"

Hep saygılı olduğun için, arabamın kapısını açtığın için, gülümsemeni esirgemediğin için, birlikte ağlayabildiğimiz için, güven verdiğin ve güvendiğin için, güzelin olduğum için, işimde de beni desteklediğin için, sevgimize emek verdiğin için, aşk olduğun için, kısaca, bu kadar güzel olduğun ve bu kadar güzel sevdiğin için, Seni çoooooook seviyorum güzel adam."

ÜNLÜLER TEBRİK ETTİ

Janset Paçal'ın duygusal paylaşımına oyuncu Gonca Vuslateri, Kalben, Demet Şener ve Demet Evgar gibi isimlerden de tebrik yorumları geldi.