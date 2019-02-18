Ünlü Oyuncu Hülya Şen, Avlu Dizisinden Ayrıldı
Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde Naciye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hülya Şen, diziden ayrılacağını açıkladı.
Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Avlu dizisinde bir ayrılık yaşandı. Naciye karakterini canlandıran Hülya Şen, projeden ayrıldığını duyurdu.
"TEŞEKKÜR EDERİM"
Sosyal medya hesabından diziden ayrılacağını açıklayan ünlü oyuncu Hülya Şen, "Başta can dostum Yüksel Aksu olmak üzere Star TV ,Limon yapım ailesine, Hülya gezer ve canım Şafak Balıma.. Bu kadar kadın üzerine kurulmuş bir projede, bütün egolarını evde bırakıp, büyük bir dostluk içinde çalışan; 24 saat nazımı çeken Nurhakıma Ümmücüğüme, yan yan oynadığım bütün oyuncu arkadaşlarıma... Gecesi gündüzü olmayan senaryo,yazım gurubumuza, Bizden sonra giden set emekçilerine , yapıma, prodüksiyona, kameramanlara, ışıkçılara, sesçilere, makyözlerimize, kostümcülerimize, ulaştırmaya ve bütün Avlu aileme teşekkür ederim.Hepiniz sağ olun varolun hakkınızı helal edin. En çok da SİZ sevgili seyircilerimiz; sevgi ile bize ayırdığınız o muhteşem saatler için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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ünlü olma hastalıgına yakalananlar bu hastalıktan kolay kolay kurtulamazlar,,bu hastalık onları cehenneme kadar götürebilir.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ne ünlüsü be ,karnını doyurmaya çalışan gariban...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ü ü ü ü ü ü ü ünlümüüüüüüüüüüüü.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bir ünlümüzü daha gördük.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ünlü olmak nekadar kolay bu ülkedeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır